Гръцките фермери блокираха гранични пунктове и магистрали

Напрежение край наша граница.

Фермерите в гръцката област Централна Македония засилиха своите протестните действия днес. Те блокираха отново гранични пунктове и пътни участъци след края на коледните празници и преди новогодишните.

В 12:00 часа днес фермерите блокираха граничния пункт „Евзони” на границата със Северна Македония и в двете посоки за всички превозни средства с изключение на спешните случаи. Блокадата ще продължи до 16:00 час днес и ще бъде повтаряна от 18:00 до 22:00 часа всеки ден до вторник.

По същото време фермерите блокираха с тракторите си движението през пункта „Промахон” на границата с България само за камиони. Движението на леки автомобили продължава нормално. Блокадата ще продължи също до вторник. От 17:00 часа вчера пунктът „Ексохи” също е затворен за товарни автомобили.

В 13:00 часа днес фермерите блокираха платното в посока Атина на националния път, свързващ столицата с втория по големина град Солун. Блокадата е при пункта за плащане на тол такси „Малгара” и ще продължи до вторник. Платното в посока Солун остава отворено.

Магистралата между Солун и Атина остана отворена и в двете посоки по време на коледните празници. Граничният пункт „Ники” на границата със Северна Македония ще бъде затворен за един час днес следобед и вечерта от 19:00 до 23:00 часа.

Днес около обед се състоя и среща на протестиращите фермери на пътния възел „Никея”, на която те решиха да продължат и засилят протестните си действия. Съгласно решението от 13:00 часа днес е затворен надлезът при „Никея”, близо до град Лариса. В резултат на това трафикът е спрян. Мярката се очаква да остане в сила до вторник следобед, когато движението ще бъде отворено заради новогодишните празници.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

