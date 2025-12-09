Гръцките фермери отново блокират границите за "неопределено време"

стопкадър: Ютуб

И днес гръцките фермери обмислят блокади в страната, както и по границите за "неопределено време".

Тази сутрин няма ограничения - движението на всички превозни средства е нормално на "Кулата" и "Илинден".

Снощи до 21 часа граничният пункт "Илинден-Ексохи" беше блокиран, а около два часа отне изтеглянето на образувалата се там опашка от камиони, останали блокирани на автомагистрала "Струма" за осем часа, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!