Гръцките фермери отново спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони

Малко след 14:00 ч. протестиращите гръцки земеделци отново спряха движението за тежкотоварни камиони през граничния преход "Кулата – Промахон". Блокадата ще бъде за неопределено време, предава БНТ.

По-рано днес шофьори на тежкотоварни камиони на Кулата обявиха, че и те ще затворят границата с Гърция, ако проблемът с блокадите на гръцките фермери не бъде решен да края на седмицата.

Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници у нас каза, че преките загуби за техния бранш вече са над 30 милиона евро и ако блокадите и заплахите за блокади на границите от страна на фермерите не спрат, водачи на камиони също ще затворят преминаването от българска страна.

