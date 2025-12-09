Гръцките фермери отново спряха камионите, преминаващи през ГКПП "Кулата"

Булфото

Преди минути гръцките фермери отново спряха преминаването на товарни автомобили през граничния пункт "Кулата", като не е посочен час за край на блокадата. Леките коли обаче преминават нормално.

Гръцките фермери 7-ми ден поред продължават масовите си протести край граничните пунктове "Кулата" и "Илинден", като напрежението в района се засилва.

Протестиращите затварят границата на интервали, което води до сериозни затруднения за товарния трафик между България и Гърция. Фермерите обявяват решенията си в последния момент, което създава несигурност за превозвачите и пътуващите.

На самите гранични пунктове са разположени трактори и тежка земеделска техника, с които фермерите блокират движението и са в готовност за пълно затваряне на границата, предаде БНР.

Заради непредсказуемите блокади, българските превозвачи търпят сериозни финансови загуби, свързани със забавени доставки, пропуснати курсове и неустойки по договори, а напрежението сред шофьорите расте.

Властите следят обстановката. Шофьорите са призовани да се информират предварително и да използват алтернативни маршрути при възможност. През граничния пункт "Илинден" преминават всички автомобили и засега няма информация там също да се готви блокада.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!