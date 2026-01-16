Гръцките фермери постепенно се оттеглят от блокадите

Булфото

Фермерите постепенно се оттеглят от блокадите. Почти цялата пътна мрежа в страната е свободна за движение.

Част от фермерите, които протестираха на блокадите по посока Александруполис – Солун, се оттеглят. Те заявиха, че не са удовлетворени от мерките, които правителството прилага в аграрния сектор, но прекратяват протеста. Друга част от тракторите остават до пътното платно, но днес досега не са затваряли движението.

По границите обещават, че до понеделник ще има само символични блокади, но остават до срещата с премиера и аграрния министър.

Днес свободно се преминава през най-активната блокада при Никия до Лариса, предаде БНР.

Напълно е възстановено движението и по цялата магистрала от Ламия до Атина.

Затруднението в движението днес не е от блокадите, а от тракторите, които се намират на пътното платно на магистралата Солун - Атина.

Полицията отново пренасочва движението по обходни пътища, през които преминават и товарните коли, което принуждава шофьорите да карат с ниска скорост.

Все пак до вторник земеделците остават до пътното платно и очакват резултата от преговорите с премиера.

