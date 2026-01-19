Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Булфото

Земеделските производители от Гърция започнаха да се изтеглят от блокадите по границата с България. Това заявиха пред БНР наши превозвачи.

Десетки фермери заедно с тракторите вече са напуснали блокадите на двата гранични прехода "Кулата-Промахон" и "Илинден-Ексохи", след като полицията в Гърция взе радикални мерки и наложи сериозни санкции на протестиращите. По непотвърдена официално информация има и арестувани. Пети ден блокада на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем.

В края на миналата седмица български превозвачи и фермери от Югозападна България заявиха готовност да блокират района на Кулата като ответна мярка на фермерските блокади от гръцка страна, продължили близо месец и половина, но това засега не се налага, заявиха организаторите.

Те обаче не изключват затваряне на пътища и граници в знак на несъгласие с подписаното между Европейския съюз и Меркосур споразумение, което по думите им ще има пагубно влияние върху българското земеделие.

