Гръцките фермери вдигнаха блокадата на "Кулата - Промахон"

кадър Нова телевизия

Движението през граничен преход "Кулата - Промахон" се осъществява нормално, предаде БТА. През прехода преминават свободно всички видове моторни превозни средства. Малко след 21:00 часа вчера беше ограничено движението за моторни превозни средства над 12 т по път I-1 (Е-79) София – Кулата при 441-ви км през граничния преход "Кулата – Промахон". Шофьорине изчакваха на място.

Движението беше спряно и в четвъртък, малко след 12:00 часа заради протест на гръцки фермери, който продължава повече от месец. След като стачкуващите обявиха 48-часова блокада на граничните преходи, министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов каза, че българските власти са получили уверение от гръцкия премиер, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Пред БТА собственици на превозни фирми казаха, че отчитат сериозни загуби заради продължаващите блокади на граничните пунктове между България и Гърция.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!