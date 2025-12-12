Гръцките фермери вдигнаха блокадата за камиони на "Кулата" - "Промахон"
Булфото
Гръцките фермери вдигнаха блокадата за тежкотоварни автомобили на Граничния пункт "Кулата" - "Промахон".
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е възстановено движението на моторни превозни средства над 12 т по път I-1/Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата" – "Промахон".
Движението беше спряно следобед и камионите изчакваха на място.
Гръцките фермери протестират вече десети ден заради неизплатени субсидии, предаде БНР.
