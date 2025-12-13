Гръцките фермери вземат важно решение за протестите

Снимка Булфото

"Петел" следи какво се случва с недоволството край българска граница.

Фермерите в Гърция решават днес за бъдещите си протести. Тракторите остават до пътя в готовност да блокират движението с различна продължителност.

Фермерите на блокадите в цялата страна очакват решението на националната среща при Лариса. Пристигат представители на земеделците от цялата страна, за да решат схемата на бъдещите протести, както и позицията на протестиращите за срещата в понеделник с премиера Кириакос Мицотакис, пише novinbi.bg.

До тогава няма да има никакво оттегляне и спиране на блокадите, заявиха протестиращите. За днес и утре не се предвиждат блокади на пристанища и летища, но остават затворените пътища по граничните пунктове.

Гръцките фермери блокират пристанище Солун

По линията Александруполис – Солун ще се спира движенето за не повече от два часа, казаха протестиращите. Част от тях се преместиха до касите за плащане на магистралата и обещават за днес безплатно пътуване.

По магистралата Солун – Атина фермерите са в готовност да спрат движението са на четири места. За да намали напрежението, полицията затвори за движение магистралата за Верия. На Пелопонес се увеличават участниците в протеста.

Всички обходни маршрути остават отворени. Полицията обаче предупреди водачите да внимават при шофиране, защото има задръстване на движението, предаде БНР.

