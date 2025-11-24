реклама

Гръцките фермери започват пътни блокади

24.11.2025 / 09:52 1

Петел.бг

Гръцките фермери обявиха пътни блокади от неделя, 30 ноември.

Фермерите в Гърция са непреклонни в исканията си за изплащане на пълните суми от субсидиите и помощите, както и за намаляване на данъци и по-евтино гориво за земеделски нужди. Правителството започна изплащане на част от тези помощи, но тези суми според фермерите не покриват разходите им. Настояват за гарантирани цени на земеделската продукцията.

Животновъдите обвиняват правителството за закъснели мерки по шарката по овцете, като в резултат са унищожени почти половин милион животни, а обезщетения не са изплатени.

На национална среща в Лариса представители на земеделците и животновъдите решиха от неделя – 30-ти ноември започват с блокади по пътищата, затварят пристанищата и блокират с трактори граничните пунктове.

Търговците изразиха загриженост, че при блокада ще се засегне снабдяването на стоки. Хотелиерите също приканват правителството спешно за се споразумее с фермерите, за да не се достигне до пътни блокади, предаде БНР.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Дедо (преди 24 минути)
Рейтинг: 24031 | Одобрение: 6836
Да му мислят наште от Южна България... През почивните дни предимно ТЕ тичат на юг - хем по-топло, че и донякъде по-евтино !

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама