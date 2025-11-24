Гръцките фермери започват пътни блокади

Петел.бг

Гръцките фермери обявиха пътни блокади от неделя, 30 ноември.

Фермерите в Гърция са непреклонни в исканията си за изплащане на пълните суми от субсидиите и помощите, както и за намаляване на данъци и по-евтино гориво за земеделски нужди. Правителството започна изплащане на част от тези помощи, но тези суми според фермерите не покриват разходите им. Настояват за гарантирани цени на земеделската продукцията.

Животновъдите обвиняват правителството за закъснели мерки по шарката по овцете, като в резултат са унищожени почти половин милион животни, а обезщетения не са изплатени.

На национална среща в Лариса представители на земеделците и животновъдите решиха от неделя – 30-ти ноември започват с блокади по пътищата, затварят пристанищата и блокират с трактори граничните пунктове.

Търговците изразиха загриженост, че при блокада ще се засегне снабдяването на стоки. Хотелиерите също приканват правителството спешно за се споразумее с фермерите, за да не се достигне до пътни блокади, предаде БНР.

