Гръцките фермери затвориха българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон"

Кадри БНТ

Преминаването през граничния пункт "Кулата - Промахон" е затворено и в двете посоки. Това потвърдиха за БНТ от "Гранична полиция". Блокадата на земеделските производители от Северна Гърция вече е на границата с България. Преди минути протестиращите пробиха поредния кордон от полиция и жандармерия и разположиха блокадата на самия пункт "Промахон" от гръцка страна.

Затварянето на българо-гръцката граница е по искане на гръцките власти заради затворените пътища и автомагистрали в района на Нео Петриси и Сидерокастро. Границата е затворена за неопределено време, добавиха българските власти.

От Главна дирекция "Гранична полиция" препоръчаха на пътуващите в региона да използват граничния преход "Илинден – Ексохи".

Точно в 12 ч. стотици земеделци блокираха входа на град Серес. Въпреки опитите на полицията и жандармерията да ги спрат по пътя им към "Промахон", полицейската блокада беше заобиколена на няколко пъти и с тежка земеделска техника пътят между Гърция и България край "Промахон" беше затворен на 10 километра от границата.

Протестите и блокадите ще продължат докато гръцкото правителство не изплати очакваните от земеделците субсидии, ако това не се случи страната ще бъде блокирана и по празниците.

Блокади на земеделци има още и по граничните пунктове със Северна Македония и Сърбия, както и основните магистрали в Гърция.

