Гръцките медии: Синът на Весела Лечева е ударил главата си при падане от джета
Кадър Гугъл мапс, Линкдн
Гръцките медии съобщават за инцидента със сина на председателя на БОК Весела Лечева.
При висока скорост на джета, водачът не е успял да се задържи на него и пада във водата. Ударил е фатално главата си в него.
Дълбочината на водата на мястото на инцидента е само 12 метра, казаха водолази, които са се опитали да му окажат помощ, предаде БНР.
Друг турист, който е бил до мястото на инцидента е реагирал веднага и също се е опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на Бърза помощ.
Българинът е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза.
Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин.
Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.
По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни.
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