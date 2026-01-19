Гръцките таксиджии с нова двудневна стачка заради прехода към електромобили

Кадър Youtube

Таксиметровите шофьори в Гърция ще проведат нова двудневна стачка, която започва в 06:00 ч. (местно и българско време) във вторник, в знак на протест срещу графиците за задължителния им преход към електрически превозни средства, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Стачката е обявена от таксиметровия синдикат в по-големия атински регион, като се очаква в нея да се включат и таксиметрови шофьори в Солун и в други части на страната. Профсъюзите на таксиметровите шофьори са недоволни от нова разпоредба, в сила от началото на 2026 г., според която всички нови таксита, получаващи лиценз за дейност, трябва да бъдат електрически.

Те настояват също за данъчни облекчения и достъп до пътните ленти, предназначени за обществения транспорт.

Синдикатите искат крайният срок за прехода към електрически превозни средства да бъде изместен до 2035 г., като аргументират това с недостатъчната инфраструктура за зареждане на електромобили. По данни на таксиметровия синдикат в Атина в момента се движат около 80–85 електрически таксита от общо 14 000, а в национален мащаб – около 200.

Настоящата стачка е предвидено да приключи в 6:00 ч. в четвъртък. Таксиметровите шофьори вече преустановиха работа и за три дни през миналата седмица, припомня БТА.

