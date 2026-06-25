Гръцките власти излязоха със списък със замърсени плажове

Пиксабей

Част от плажовете в област Атика в Гърция се оказаха със замърсена вода. Препоръчва се там да не се влиза в морето.

Гръцките власти публикуваха списък с 29 плажа в областта, предаде БНР.

По информация на Центъра за екологични проучвания, след сравняване на качеството на водата през май и юни, се отчитат високи стойности на наличие на бактерии. Например, в района на Порто Рафти, в източната част на Атика, замърсяването е най-силно. В района на Пирея и Пальо Фалиро също водата не е подходяща за плуване, показват проучванията на еколозите.

Пълният списък е публикуван и на сайта на Министерството по околната среда.

Препоръчва се жителите на Атика, както и туристите, да посещават други плажове, където водата не е замърсена и са безопасни.

Властите разследват причините за замърсяването на посочените плажни ивици.

Редактор "Екип на Петел",

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