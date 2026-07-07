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Гръцките власти разследват смъртта на 23-годишна българка в апартамент в Солун

07.07.2026 / 17:06 0

Снимка: Пиксабей

Гръцките власти разследват смъртта на 23-годишна българка в Солун. Тялото на младата жена е било намерено в апартамент. 

Според информация на местния новинарски портал Thestival.gr, близките на жертвата се разтревожили, след като през последните няколко дни нямали връзка с нея. В понеделник следобед неин роднина отишъл в апартамента ѝ в квартал "Неаполис", където открил безжизненото ѝ тяло.

Първоначалният оглед от съдебния лекар не е открил доказателства за наранявания по тялото ѝ, но разследването продължава. 

Пълната съдебномедицинска експертиза ще хвърли светлина върху точните причини за смъртта на жената.

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