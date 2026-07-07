Гръцките власти разследват смъртта на 23-годишна българка в апартамент в Солун
Снимка: Пиксабей
Гръцките власти разследват смъртта на 23-годишна българка в Солун. Тялото на младата жена е било намерено в апартамент.
Според информация на местния новинарски портал Thestival.gr, близките на жертвата се разтревожили, след като през последните няколко дни нямали връзка с нея. В понеделник следобед неин роднина отишъл в апартамента ѝ в квартал "Неаполис", където открил безжизненото ѝ тяло.
Първоначалният оглед от съдебния лекар не е открил доказателства за наранявания по тялото ѝ, но разследването продължава.
Пълната съдебномедицинска експертиза ще хвърли светлина върху точните причини за смъртта на жената.
Редактор "Екип на Петел",
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