Гръцките власти разследват смъртта на 23-годишна българка в апартамент в Солун

Снимка: Пиксабей

Гръцките власти разследват смъртта на 23-годишна българка в Солун. Тялото на младата жена е било намерено в апартамент.

Според информация на местния новинарски портал Thestival.gr, близките на жертвата се разтревожили, след като през последните няколко дни нямали връзка с нея. В понеделник следобед неин роднина отишъл в апартамента ѝ в квартал "Неаполис", където открил безжизненото ѝ тяло.

Първоначалният оглед от съдебния лекар не е открил доказателства за наранявания по тялото ѝ, но разследването продължава.

Пълната съдебномедицинска експертиза ще хвърли светлина върху точните причини за смъртта на жената.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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