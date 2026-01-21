реклама

Гръцките власти с призив към жителите на Атина да останат вкъщи

21.01.2026 / 12:02 0

Пекселс

Органите за гражданска защита на Гърция издадоха предупреждение, в което призовават атиняните да останат вкъщи, доколкото е възможно, поради прогнозата за лоши метеорологични условия от обяд до вечерта.

На жителите на региона на Атина беше препоръчано да ограничат придвижванията си до „само най-необходимите“, съобщи в. „Катимерини“

Атиняните се събудиха под дъжд, а части от планината Парнита бяха покрити със сняг, посочват от БГНЕС.

Училищата в региона на Атина са затворени, а на повечето държавни служители е препоръчано да работят от дома си. 

