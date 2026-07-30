Гръцките власти забраниха плуването на плажове в Атика

Пиксабей

Забранява се плуването в област Атика до пристанища, корабостроителници и индустриални крайбрежни зони. Забраната включва и зоните в близост до Пирея, Аспропиргос, Лаврио и Рафина. Тези плажове досега се използваха от жителите и гостите на област Атика, защото са с безплатен достъп. По нареждане на здравното министерство се поставят табели, които посочват забраната, както и полицейска охрана. Водата е замърсена и е опасна за общественото здраве, съобщават от здравното министерство.

От финансовото министерство информират, че се извършват масови проверки на заведенията по островите поради много оплаквания от туристи за качеството на обслужването. От извършени досега над 2000 проверки са установени нарушения в над 37% от заведенията, предаде БНР.

Не са издавали бонове на клиентите, лошо качество на предлаганата стока, цени, които не отговарят на качеството на услугата.

Като първа мярка тези заведения се затварят за два дни и се налага висока глоба в зависимост от нарушенията. Следващата мярка е отнемане на лицензите.

Редактор "Екип на Петел",

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