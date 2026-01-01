Гръцкият финансов министър: Данъчната реформа започва да се прилага днес

Снимка Pexels

Министърът на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис говори за развитието на гръцката икономика тази година в ексклузивно изявление пред АНА-МПА, предаде агенцията за БТА.

„2026 г. ще бъде година на възможности за Гърция, с растеж, инвестиции и граждани в центъра“, отбеляза той. Пиеракакис също така подчерта, че „успехът на икономиката се оценява от подобряването на живота на гражданите“, тъй като данъчната реформа започва да се прилага днес.

Той посочи също така, че Гърция се движи напред с „компас“, фокусиран върху по-продуктивни инвестиции с висока добавена стойност, нови и по-добри работни места, използване на основни инструменти за развитие и публична собственост в цялата страна, както и политики, които укрепват социалното сближаване и намаляват неравенствата.

Пълното изявление на министъра на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис пред Атинско-македонската информационна агенция е следното:

„Гърция ще започне 2026 г. със зряла, отворена към външния свят и динамична икономика. Тя ще бъде страна с реални възможности пред себе си и вече със способността да ги превърне в траен напредък. Данните ясно отразяват този преход. Прогнозите за растеж са 2,4 процента през 2026 г.; инвестициите се увеличават с темп от 10,2 процента – четири пъти по-висок от средния за Европа – докато безработицата спада до 8,6 процента, най-ниското ѝ ниво от 2008 г. насам. Инфлацията се забавя до 2,2 процента, а натискът върху домакинствата намалява. Първичният излишък остава силен на 2,8 процента, което показва, че растежът може да съществува едновременно с фискална стабилност. Всичко това обаче има стойност само при едно условие: гражданите да го усещат в ежедневието си – в заплатите си, в работата си и в перспективите на децата си. Подобренията в живота на гражданите определят успеха на икономиката. Ето защо данъчната реформа не е просто обявление; тя (вече) се прилага от днес. Тази реформа вече започва да се отразява в семейните доходи и формира основата за стабилен път към по-справедливо разпределение на данъчната тежест. Ще продължим по същия път и през 2026 г. с политики за развитие, които последователно подкрепят обществото и укрепват доверието в икономиката. Нашият компас е стабилен: по-продуктивни инвестиции с висока добавена стойност, нови и по-добри работни места, използване на основни инструменти за развитие и публична собственост в цялата страна и политики, които укрепват социалното сближаване и намаляват неравенствата. 2026 г. е година на възможности. Движим се напред с последователност и стабилност, с ясен фокус върху бъдещето на страната.

Честита Нова година на всички".

