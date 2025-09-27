Гръцкият министър-председател: Поддържаме стратегическо партньорство с Израел

Снимка: Булфото

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви, че заради опустошителната война в Ивицата Газа е възможно Израел да изгуби и малкото си останали приятели, предаде ДПА.

"Гърция поддържа стратегическо партньорство с Израел, но това не ни пречи да говорим открито и честно. Продължаването на този курс на действия в крайна сметка ще навреди на самите интереси на Израел, водейки до ерозия на международната подкрепа", каза гръцкият премиер.

В изказването си пред Общото събрание на ООН Мицотакис заяви, че Израел има право на самозащита след атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., но това не може да „оправдае смъртта на хиляди деца“.

"Казвам на моите израелски приятели, че рискуват да отблъснат и последните си съюзници, ако продължат по пътя, който разбива потенциала за решение с две държави", добави той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху прелетя над Гърция по обиколен маршрут към Ню Йорк, поради издадена срещу него заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС), предаде БГНЕС.

Гърция не се присъедини към европейските сили, сред които Франция и Великобритания, които в последните дни признаха палестинска държава като израз на разочарование от действията на Израел.

