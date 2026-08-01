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Гръцкият туризъм отчита положителни резултати, сочат данни от статистическия бюлетин на Института за проучвания на Гръцката конфедерация по туризъм (INSETE), предаде АНА-МПА специално за БТА.

През периода януари-юни 2026 г. Гърция е регистрирала 10,7 милиона международни въздушни пристигания, което е увеличение с 396 000 или 3,8 процента в сравнение със съответния период на 2025 г.

Само през юни международните въздушни пристигания достигнаха 4,1 милиона, което е с 80 000 или 2 на сто повече в сравнение с юни 2025 г.

Между януари и юни 2026 г. международното летище в Атина е регистрирало 3,8 милиона международни въздушни пристигания, което е с 0,04 процента по-малко в сравнение със същия период на 2025 г. Летище Солун е регистрирало 1,2 милиона пристигания, което е увеличение с 5,6 на сто, докато Ираклион е регистрирал 1,5 милиона международни пристигания, което е увеличение със 7,1 процента. Пристиганията в Ханя достигнаха 616 000, което е увеличение с 13,2 на сто.

Международните пристигания по въздух са се увеличили във всички географски региони през периода януари-юни 2026 г., показват данните.

Крит регистрира най-голям брой международни пристигания по въздух – 2,1 милиона, което е увеличение с 8,8 процента в сравнение с 2025 г. Следват Додеканезките острови с 1,6 милиона пристигания, което е увеличение с 1,7 на сто; Йонийските острови с 1,4 милиона пристигания, което е увеличение със 7,5 процента; Цикладите с 350 000 пристигания, което е увеличение с 6,7 на сто; и Пелопонес с 83 000 пристигания, което е увеличение с 3,1 процента.

През периода януари-юни 2026 г. пристигащите вътрешни полети достигнаха 4,6 милиона, което е увеличение с 5,2 процента в сравнение със същия период на 2025 г.

По-специално, пристигащите вътрешни самолети през първото тримесечие на 2026 г. достигнаха 1,8 милиона, което е със 7,5 на сто повече в сравнение със съответния период на 2025 г.

Второто тримесечие започна положително, като през април бяха регистрирани 802 000 пристигащи вътрешни полета, което е с 5,1 процента повече. През май пристигащите вътрешни полети достигнаха 912 000, което е с 3,2 процента повече, докато през юни бяха регистрирани 1,1 милиона пристигащи, което също е с 3,2на сто повече.

Най-голям брой пристигащи вътрешни полети е регистриран в Атина – 2,2 милиона пристигащи, което е с 4,9 процента повече. Следва Солун с 610 000 пристигащи, което също е с 4,9 на сто повече. Ираклион е регистрирал 450 000 пристигащи, което е с 1,1 на сто повече, докато Ханя е регистрирала 238 000 пристигащи, което е с 7,3 процента повече.

Редактор "Екип на Петел",

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