Граждани: Банкомати на банка ДСК, ОББ и Уникредит Булбанк отказват да обслужват клиентите

Кадър Флагман

Три от най-големите банки у нас изпитват сериозни затруднения с банкоматите си, което предизвика вълна от недоволство сред клиентите

За проблема сигнализираха читатели на Флагман.бг чрез редакционната ни поща. Те споделят, че вече втори ден безуспешно се опитват да изтеглят или внесат пари в брой. По думите им банкоматите на ОББ, UniCredit Bulbank и Банка ДСК са отказали да обслужват клиенти, което създава сериозни неудобства, особено в натоварените часове.

Репортер на Флагман.бг провери на място дали действително става въпрос за мащабен срив. Първата ни проверка бе извършена в клон на Обединена българска банка на ул. „Александровска“ в Бургас. Там банкоматът работеше в ограничен режим, в менюто липсваше възможност за теглене на пари, а налична беше единствено опцията за внасяне по сметка.

Подобен сценарий описват и читател при банкоматите на Банка ДСК, където тегленето на средства също е било невъзможно.

Втората ни проверка беше на клон на UniCredit Bulbank на бул. „Демокрация“, в близост до популярната сграда „Краставицата“. При опита ни да извършим каквото и да е действие на тамошния банкомат, устройството изобщо не функционираше. На екрана се изписваше съобщение: „Устройството не работи. Моля да ни извините!“.

Към момента няма официална информация от банките за причините за срива. Най-вероятното обяснение за блокирането на операцията по внасяне на средства е препълването на ATM устройствата с пари, което понякога води до автоматично ограничаване на определени функции. Какво обаче е довело до невъзможността за теглене и до пълното спиране на някои банкомати, засега остава неясно.

Подобни технически проблеми поставят клиентите в затруднено положение, особено в период, в който много хора разчитат на банкоматите за ежедневни разплащания и спешни нужди. Липсата на предварителна информация и ясни срокове за отстраняване на проблема допълнително засилва напрежението сред потребителите.

Ако и вие станете свидетели на подобни нередности, можете да ни изпратите снимки и информация в рубриката „Вашият сигнал до Флагман“ или на редакционната ни поща. Флагман.бг продължава да следи ситуацията и ще ви информира при развитие.