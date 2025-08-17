Граждани: Не ходете с кола на плажа на Кабакум
Кадър С. Колева
Който е тръгнал на плаж да не ходи на Кабакум, предупреждават граждани в социалната мрежа.
Вижда се, че там тапата е жестока и няма измъкване.
В началото на сезона бе разширен достъпът и бе направено кръгово.
Проблемът с тясната улица обаче си остава.
Плановете да се направи еднопосочно движение, което да отвежда по нов път колите, засега не се реализират.
