Граждани и застрахователи искат оставката на ръководството на КФН пред Министерски съвет

Граждани и застрахователи се събраха пред сградата на Министерски съвет, за да поискат оставката на ръководството на Комисията за финансов надзор (КФН). Организатори на демонстрацията са застрахователната фирма "ДаллБогг Живот и Здраве" и техни клиенти.



В района на демонстрацията няма полицейско присъствие. Не се предвижда спиране на движение, казаха организаторите, цитирани от БТА.



Протестиращите изразяват и подкрепата си към 79 мотоклуба, Института за пътна безопасност, Съюза на международните превозвачи и Българската Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт, които също единодушно са поискали отстраняване на ръководството на КФН, съобщиха организаторите.



На 15 май мотористи в цялата страна протестираха срещу повишението на цените на застраховката „Гражданска отговорност“. Някои от тях проведоха шествия, а други затвориха ключови пътища и пътни възли.

