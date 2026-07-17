Граждани на "Чайка" във Варна за строеж между блокове: Битката тепърва предстои!

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Битката срещу спорния строеж в междублоково пространство на варненския квартал "Чайка" - между блокове 33 и 34, тепърва започва. Това заявиха в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" Стефан Ставрев и Калоян Ботев от инициативния комитет, който се обедини против презастрояването. Ставрев и Ботев бяха категорични, че ще продължат да използват всички законови средства за защита на пространството до вземането на окончателно решение по казуса. Всичко зависи от решенията на Варненския общински съвет и от това, което кметът на Варна ще входира на следващите заседания на местния парламент, допълниха те.

Ставрев и Ботев определиха като твърде временно решението за временно спиране на изсичането на дърветата в междублоковото пространство. Това решение ще бъде обжалвано от строителния предприемач и най-вероятно ще падне в съда през следващите няколко седмици, прогнозираха от инициативния комитет.

"Ще направим всичко възможно да убедим общинските съветници и кмета на Варна, че това презастрояване не е удачно в нито един квартал на града", заявиха те.

Според тях единствената трайна възможност е да бъдат предприети действия чрез ОбС-Варна, включително разглеждане на мерки за ограничаване на подобни казуси и защита на междублоковите пространства и зелените площи.

"В момента този терен, заграден за предстоящ строеж, е върху детска площадка и път, които са по плана на квартал "Чайка" още от създаването му през 1965 г. Те не съществуват отпреди два месеца или десет години!"

По думите на Ставрев и Ботев квартал "Чайка" е проектиран по модерен за времето си устройствен план, а всяка следваща намеса в междублоковите пространства нарушава първоначалната концепция. Протестиращите посочиха, че има разминаване между текстовата и графичната част на устройствени документи, свързани с имотите. Според тях в официалната кореспонденция от октомври 2024 г. е посочено, че въпросните имоти попадат в зона за зелени площи, докато впоследствие са предприети административни действия, позволили инвестиционното намерение. Допълнителни въпроси поражда и акт, с който инвеститорът е придобил регулация за имота. Стефан Ставрев и Калоян Ботев поясниха:

"Най-скандалното в целия случай на този строеж е уведомителното писмо на председателя на Общинския съвет, с което се уведомява на 16 октомври 2024 г., че двата имота са зелена площ. Административна размяна, която се прави от Общината, е нещо чудовищно, защото е в противоречие със самия устройствен план. В писмена записка двата имота са определени за зелени територии, определени за парк, спорт и площадка, а в графичната част има брутално несъответствие. Актът, с който се сдобива инвеститорът на 30 януари пък, е акт за придобиване на регулация. Още по-скандалното е, че той е за нула лева... На 30 юли влизаме на сесията на Общинския съвет. Това е последната капка, която преля чашата за целия град, строителният бизнес се е сраснал с властта."

Гражданите на квартал "Чайка" настояват всички обстоятелства около тази процедура да бъдат публично изяснени. В понеделник на пресконференция те ще дадат допълнителни подробности по случая, и ще направят хронология на решенията и действията, довели до замяната и придобиването на имот с възможност за застрояване в квартала, обявиха те. Гражданите неведнъж изразиха опасенията си, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа.

Редактор "Екип на Петел",

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