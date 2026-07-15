Граждани се събраха на протест срещу ПУП на Борисовата градина в София

Стопкадър бТВ

Граждани се събраха на протест в София срещу Подробния устройствен план (ПУП) на Борисовата градина.

В столичната дирекция по архитектура започна заседание на експертния съвет, който трябва да обсъди проекта за парка.

Междувременно пред сградата се събраха недоволни от предложения ПУП. Според тях новият план ще даде възможност за строителство в Борисовата градина.

„Основните опасения на гражданите са, че този подробен устройствен план за цялата Борисова градина – 3300 дка, е ПРЗ за регулация и за застрояване и прави възможно оттук насетне да се застрои Борисова градина. Борисовата градина има над 42 частни собственика. Те не могат да строят, защото няма подробен устройствен план. Има ли подробен устройствен план, ще могат да строят. Нашата гора е застрашена“, казва за бТВ Гергана Пирозова, организатор на протеста.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!