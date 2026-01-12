Граждани заснеха светещ обект над Враца и Монтана: Да е дрон - не е дрон, за сателит е ниско

Кадър В. Димитрова

Светещ обект в небето късно вечер на 11 януари впечатли Северозападна България.

Много хора свидетелстват със снимки и видеа в социалната мрежа.

Някой друг видя ли го над Враца? Да е дрон - не е дрон, за сателит е ниско..., пише гражданка от Враца.

Мъж от Монтана също пуска снимка на обекта, който свети в нощното небе.

Следи от ракета Falcon 9 на SpaceX бяха забелязани над България, съобщи Метео Балканс.

Следи от ракета Falcon 9 на компанията SpaceX бяха ясно забелязани и над Унгария, като явлението беше заснето и от различни райони на България.



По данни на астрономически общности и наблюдатели, светлинната спираловидна структура в небето е резултат от изпускане на гориво във високите слоеве на атмосферата, след отделяне на степен от ракетата Falcon 9. При тези условия горивото се осветява от Слънцето, докато на земята вече е тъмно, което създава характерния светещ облак и спираловидна форма.



Явлението предизвика множество спекулации в социалните мрежи, но експертите са категорични, че не става дума за метеорологично или опасно явление, а за напълно нормална част от космическа мисия. Подобни светлинни следи са наблюдавани и при предишни изстрелвания на SpaceX и други космически агенции.



Falcon 9 е многоразова ракета, използвана основно за изстрелване на сателити, включително от системата Starlink. Благодарение на ясното време и добрите атмосферни условия, следите от ракетата са били видими на голяма площ над Европа, включително и от територията на България.



Астрономи напомнят, че подобни явления са безвредни и представляват интересна възможност за наблюдение на космическата дейност, която все по-често става видима и от нашите географски ширини, информира Meteo Balkans.

