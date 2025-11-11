Гражданин: Или плащаш 200 лева на нахалния господин или чакаш цял ден за регистрация на колата

Кадър Гугъл стрийт

Пловдивчанин сподели горчивия си опит от пребиваването си в Пътна полиция в града под тепетата:



"Да споделя малко опит от КАТ Пловдив (най-вероятно за цялата страна ще е така, но аз съм от Пловдив). Дойдох тази сутрин да регистрирам автомобил и каква е схемата, предаде Пловдив 24.



Има очевидно 4-5 таргаша (може и повече да са), които предлагат услугата да те представляват и регистрират от твое име. Дотук добре, ама е грозно, като блокират 5 линии за техни автомобили, служителят в КАТ му маха да вкарва неговите автомобили (поне 7-8) и ако си нормален, оставаш блокиран зад линия, от която няма измъкване.



До второто вкарване на автомобили, което е около час след първото. Идеята ми? Да се самосезират органите на КАТ и да не позволявят такива схеми да се случват. Не може регистрация на автомобил да ти отнеме цял ден или 150-200 лв. да платиш на нахалния господин".

