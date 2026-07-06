Гражданин: Тук доматът е 1 евро, в магазина е 4 евро. На един пазар спестявам не по-малко от 20 евро

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Започна сезонният спад в цените на храните. За седмица потребителската кошница е поевтиняла с едно евро. Това сочат анализите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Сега стоките от кошницата струват 54 евро. По същото време миналата година продуктите в нея са стрували 53 евро. По-високата ѝ стойност това лято експертите обясняват с по-скъпите горива и натрупаната инфлация през годината.

Как са се променили цените през последната седмица – от 29 юни до 3 юли 2026 г.? Най-значително поскъпване има при доматите – близо 17,73 на сто, по-малко при ябълките – 10,36 на сто, краставиците – 7,34 на сто, и черешите – 6,06 на сто. Поевтиняване пък има при стоки като зеления пипер – 21,38 на сто, тиквичките – 12,70 на сто, морковите – 6,19 на сто, и лещата – 6,95 на сто.

Цените на основните храни се усещат значително от домакинските бюджети, тъй като разходите на домакинствата за храна имат най-голям дял – близо 30 на сто. Тези за транспорт и за поддръжка на жилището са значително по-малко.

Руси идва от краен квартал до центъра, защото зеленчуците, които е купил тук, струват 6 евро – значително по-малко, отколкото в кварталните магазини.

„Разликата е огромна – тука доматът е 1 евро, в магазина е 4 евро. На един пазар спестявам не по-малко от 20 евро“, казва Руси.

Други купувачи се оплакват, че не усещат сезонното поевтиняване, отбелязва bTV.

„Зелен боб погледнах, щото съм диабетик – ми 4 лева, когато вече го има в градините повсеместно“, коментира клиент.

„Всичко е скъпо – сиренето, доматите, месото остава най-евтино“, посочва друг клиент.

Очакванията на купувачите са с излизането на още земеделска продукция на пазара до есента да усетят по-значително поевтиняване на стоките.

Според Националната овцевъдна асоциация по-ниски цени може да има при по-къси вериги на доставка.

„Нямаме кооперативи, които да имат свои точки за продажба, в които качествената продукция на членовете на тези кооперативи да може да стига на приемливи цени“, посочват от асоциацията.

При директни продажби кравето сирене може да стигне до краен клиент на цени от 6 евро, а овчето – за 8. Затова от асоциацията ще работят по изграждането на магазинна мрежа.

Според браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ за високите цени има и друго обяснение.

„Имаме проблеми с напояване, с работна ръка, с климата, с болести и някои финансови въпроси, например ДДС, което е по-ниско в страните членки за плодове и зеленчуци“, посочват от камарата.

От Комисията по стоковите борси обясняват последния ръст при доматите с изчерпването на продукцията и липсата на ритмични доставки, докато излязат следващите сортове на пазара. Подобна е и ситуацията с краставиците.

При черешите сезонът е към края си и това тласка цените нагоре.

Редактор "Екип на Петел",

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