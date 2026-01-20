Гражданин в рейса във Варна: Контролата иска да глоби възрастна жена с 40 евро, а тя имаше само 5 лева

Кадър ИИ

Не са един и два случаите на сблъсъци между пътници и контрольори в градския транспорт във Варна.

Факт е, че има много случаи на гратисчии, но понякога е нужно и чисто човешко разбиране към ситуацията.

Ето какво разказа гражданин в "Забелязано във Варна":

"Здравейте, правя този пост с надеждата общината да вземе мерки за следния казус. Бях свидетел на следната ситуация. Контрола от градският транспорт иска да глоби възрастна жена с 40 евро, защото е без билет.

Жената и даваше 5 лева и обяснява, че няма евро и до 31 януари може лев да се използва.

Контролата грубо я блъсна и каза, че това не е вярно и да и плати глобата или ще и викне полиция.

Моля, този пост да бъде публикуван, защото няма да е единствен случай нека общината да вземе мерки."

Коментарите не закъсняха:

Не си бил в Софийски градски транспорт. Там спира автобуса, контролите са с МВР и всички ги проверяват. Грешниците остават на спирката за оформяне на глоби.

Еее ама чак пък толкоз. То хубаво да си принципен, но си има някои допустими морални изключения, пише друг.

