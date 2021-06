Гражданин заби шамар на френския президент Макрон

Кадър Булфото и TRT World

Неочаквана плесница получи френския президент Макрон.

Френският президент Еманюел Макрон бе ударен с шамар при официално посещение в югоизточната част на Франция, съобщи "Нова".



Във видео в социалните мрежи се вижда как Макрон получава шамар от гражданин, докато поздравява гражданите на френския град Валенс.



Двама мъже са арестувани след инцидента, съобщават френски медии.

French President Emmanuel Macron has been slapped by a man during a trip to southeast France pic.twitter.com/7vyYlpuzS2