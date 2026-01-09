Гражданка: Мъж ме обра в магазин за месо във Варна

Кадър ИИ

Гражданка предупреди в групата Варна за неприятна случка.

Ето какво разказа тя:

Здравейте,искам да споделя моята случка,за да бъдете наистина бдителни.

Днес в магазин за месо на бул Вл. Варненчик бях обект на нагла кражба.

Вътре в магазина изваждайки пари от портомнето си да платя покупките мъж ,който стоеше до мен, гледайки сякаш витрината със сила ме блъсна, дръпна парите от ръцете ми и избяга от магазина.

Въпреки,че не вярвам , подадох жалба в 3 рпу днес,казаха,че вероятно знаят кой е въпросния мъж, ще изискват записи от камерите и ако има развитие ще ми се обадят.

Парите няма да върна разбира се,но пък реших да действам по правилния начин. Така ,че внимавайте когато пазарувате. Не съм споделила с близките си да не ги тревожа ,затова пиша анонимно.

Веднага заваляха коментари:

И кво страх да се обадиш нашата полиция ни пази а къде е.

Дай Боже всичко да се оправи за ваше добро. За съжаление в България все повече ще зачестяват кражбите. Хората станаха още по - бедни. Често гледам клиповете на Точно с Влади и плача за хората. Много от бедните хорица са с професии, а сега са с никакви малки пенсии, останали без дом и така нататък. Но вашият случай е друг. Съжалявам искрено, че така се е случило с Вас !

Полицията няма да реши проблема.

Трябва да има работа за младите, да им се запази достойнството и психиката, да се изкоренят наркотиците и хазарта.

Иначе, ще пишем до втръсване.

Камери нямат ли в магазина? Вече и в магазините ли сме застрашени?! Долни , нагли същества...да ги хващат такива и да не ги пускат, но..

Сега с двама свидетели докажи че си имала няколко хиляди и като го хванат , директно при бай Ставри

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!