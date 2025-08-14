Гражданка: Опасност във Варна

Кадър С. Цочева, Забелязано във Варна

Гражданка предупреди за опасност във Варна на улица "Юрий Венелин" номер 18.

"Бъдете внимателни

Шахтата е отворена и не е обезопасена. По тротоара минават деца, майки с колички, възрастни хора .

Как се допуска подобна безотговорност"

