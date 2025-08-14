Гражданка: Опасност във Варна
14.08.2025 / 16:48 0
Кадър С. Цочева, Забелязано във Варна
Гражданка предупреди за опасност във Варна на улица "Юрий Венелин" номер 18.
"Бъдете внимателни
Шахтата е отворена и не е обезопасена. По тротоара минават деца, майки с колички, възрастни хора .
Как се допуска подобна безотговорност"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!