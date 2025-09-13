Гражданка: Платих 11 хиляди лева в НОИ, за да се пенсионирам, но пак почнах работа

Пиксабей

Здравейте приятели, Платих 11 хиляди лева, за да се пенсионирам, след 7 месеца прекъсване пак започнах да работя в същото предприятие.

Имам ли право да получа 10 процента от парите, които съм внесла в НОИ.

Този интересен въпрос задава гражданка в ПЕНСИИ - помощ и консултации с Луиза Кочева.

Веднага се изсипаха ценни съвети:

Ако сте платили тази година ползвате дан.облекчение в дан.декларация за 2025 г., която се подава до 30.04.2026 г.

Ако сте платили през 2025 г., между 10.01.2026 г. и 30.04.2026 г. ще трябва да подадете Годишна данъчна декларация в НАП и ако имате удържан през 2025 г. данък върху дохода Ви по ЗДДФЛ, ще Ви върнат по посочена от Вас банкова сметка 10% от тези 11 хиляди лева.

Имате право да получите вноските , ако върнете пенсиите, със лихвите ведно, които сте получили.

Подайте годишна данъчна декларация следващата година и може да ползвате 10% данъчно облекчение в размер на 10% от годишнооблагаемия доход.

Друг не е съгласен:

Грешка. Годишната данъчна основа се намалява със сумата, внесена за стаж и реално внесеният в НАП данък остава надвнесен. А 10% са защото в Република България данъкът върху доходите е плосък = 10%.

Имате право. През април 2026 г. трябва да подадете в НАП Годишна данъчна декларация.

Две поредни години съпругата ми закупуваше недостигащ стаж,на следващата година по 10 % от внесените суми бяха възстановени !

Цитирам мнение на експерт Валери Пламенов в неговата пълнота :

" Ползване на данъчно облекчение за внесени осигурителни вноски за времето на недостигащ осигурителен стаж до 5 години; за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, както и за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.

Правно основание: Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

Чл. 20. Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

Условията са две:

1. Да е внесена за сметка на лицето сума за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

2. Да се подаде данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ е 30 април на следващата година.

Възможен проблем:

1. Пропуснат срок с над 4,5 години Не е проблем – 10-те процента не се губят. Възможно е да няма проблем и след по-кратък срок – 2 или 3 години.

Защо не е проблем, ако са изминали повече от 4,5 години, считано от 30 април на годината, следваща внасянето? Абсолютният давностен срок за данъчни нарушения е 3 години, както повелява ЗАНН (с ½ повече от обикновения) Но през 2015 година в едно тълкователно постановление на ВКС и ВАС по този повод, се съдържат мотиви, от които би могло да се направи заключение, че абсолютната давност би следвало да е 4,5 години, без да става ясно дали това важи и за нарушения, за които в ЗАНН е предвиден специален срок за образуване на административнонаказателно производство, каквито са данъчните нарушения. Но редовия нападжия едва ли е чувАл за това тълкователно постановление и най-вероятно прилага стандартния срок от 2 години, понеже не може да обоснове спирането му или прекъсването му, което да доведе до абсолютната давност от 3 години.

2. Възможно е да възникне проблем евентуално, ако срокът е пропуснат с малко – напр. с година или две. Тогава е възможно нападжиите да предложат да се изчака изтичане на давностния срок или да си направят устата да съставят АУАН, разбира се – напълно незаконосъобразно. Понеже чл. 28, ал. 1 от ЗАНН повелява, че: „за маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя, като го предупреждава писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание.“ Знам за случаи, когато правилно не съставяли АУАН, дори не са прилагали чл. 28, ал 1 от ЗАНН. Но знам и за откровено заяждане и/или юридическа некомпетентност. "

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!