Гражданка: Защо във Варна махнаха секциите за надясно на кръстовищата?

Кадър Гугъл мапс

Гражданка отправи доста интересен въпрос в социалната мрежа:

"Имате ли идея за какъв чеп премахнаха секцията за на дясно в едната посока при секция за на ляво в перпендикулярна посока на кръстовищата със светофари и секции за на ляво? Сега града съвсем се затапи! Ползвам "цар Освободител" от ул."Л.Каравелов" към центъра и задръстването за надясно по "8-ми приморски полк" започва от "Л. Каравелов", а понякога и от светофара на "Княз Борис 1"!

Веднага се заформи дискусия:

Имаме идея ,в закона си пише . Всичко е законно ,споко.

Преди около 6 дена зададохте същият въпрос, като цяло няма логично обяснение, питайте ТАСРУД.

Някакъв прочел някъде, че не били разрешени тия секции. Завежда дело и така в последствие ги махнаха заедно с белите стрелки, обяснява гражданин.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!