Гражданка за случка на варненско кръстовище: Добрите хора все още са навсякъде около нас

Снимка: Гугъл мапс

За добро дело на кръстовище в морската столица разказва гражданка във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

"Днес искам да кажа едно огромно БЛАГОДАРЯ на човека (и на всички останали, които му помогнахте), който ми помогна, когато колата ми изгасна на светофара до Мол Варна", пише потребителката на социалната мрежа.

"В момент, в който се чувствах притеснена и блокирах движението, той спря, притече се на помощ и ми помогна да се справя със ситуацията. В днешно време рядко срещаме такива хора – готови да помогнат на напълно непознат без да очакват нищо в замяна. Ако случайно този пост стигне до теб – благодаря ти от сърце! Твоята помощ означаваше много за мен и ми напомни, че добрите хора все още са навсякъде около нас", разказва жената.

"Пожелавам ти здраве, късмет и всичко най-добро! Добрината винаги се връща", завършва публикацията си тя.

