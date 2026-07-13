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Граждански арест на шофьор с над 3 промила алкохол в Бургас

13.07.2026 / 11:02 0

Булфото

Граждани задържаха шофьор във видимо нетрезво състояние в Бургас. Инцидентът е станал в петък следобед на булевард "Проф. Яким Якимов", след като шофьорът навлязъл в насрещното движение по посока входа на Бургас откъм автомагистрала "Тракия".

Пристигналите на място полицаи установили, че 48-годишният бургазлия е управлявал автомобила след голямо количество алкохол. Тестът с дрегер отчел 3,16 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство, предаде БНТ.

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