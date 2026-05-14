Гредите спряха Спартак срещу Септември в София

Стопкадър Диема Спорт

Лош ден за "соколите".

Септември (София) постигна изключително ценен успех над Спартак (Варна) в борбата за спасение на стадиона в столичния квартал Драгалевци. Отборът на Христо Арангелов спечели с минималното 1:0, а в герой за пореден път се превърна нападателят Бертран Фурие (3'), който отбеляза своя гол №13 през сезона.

"Виненочервените" имаха още няколко добри ситуации, включително и пропуск на Фонтейн на празна врата, но трябва да се отбележи, че днес късметът им се усмихна, след като на два пъти страничната греда попречи на "соколите" да реализират попадение.

Това бе първи успех за столичани от началото на плейофната фаза. До този момент те имаха три равенства и една загуба, но със спечелените три точки изместиха варненци от баражното 13-о място в класирането.

Тимът, воден от Гьоко Хаджиевски, вече е под чертата и в оставащите два мача до края на сезона трябва да покаже различно лице, за да съхрани шансове за оцеляване в елита. За Спартак предстои гостуване на Монтана и домакинство на Локомотив (София), докато септемврийци ще се изправят срещу Берое в Стара Загора и Добруджа у дома.

Срещата започна отлично за домакините, които откриха резултата още в третата минута. Бертран Фурие се пребори с Димо Кръстев след центриране от корнер и от много трудна позиция отигра топката, изпращайки я във вратата на "соколите".

Спартак отговори с опасен изстрел на Таилсон, който обаче се отби в левия страничен стълб.

В 13-ата минута Мартин Христов шутира от далечно разстояние, но Педро Виктор се разтегна максимално и изби в ъглов удар.

Малко преди да измине половин час от началото на двубоя Христов направи страхотен пробив през центъра на терена, след което намери Фурие, а той стреля от движение, но стражът на "сините" прояви рефлекс и изби кълбото в напречната греда. От повторенията обаче се видя, че нападателят на септемврийци е бил в положение на засада, така че дори и да се беше стигнало до попадение, то щеше да бъде отменено с VAR.

В 31-вата минута удар на Таилсон профуча покрай целта, пише Спортал.бг.

В самия край на първата част пред Бертран Фурие се откри добра възможност да удвои преднината на своя тим, но изстрелът му с глава не беше точен.

Още в началните секунди след почивката Янко Георгиев трябваше да спасява шут на Таилсон от малък ъгъл.

Малко по-късно Матео Стаматов се озова на страхотна стрелкова позиция около границата на наказателното поле, но ударът му беше блокиран от играч в синьо. В 53-тата минута Бауренски опита да изненада Виктор от дистанция, но без успех.

Само минута след това късметът пак обърна гръб на гостите. След като през първото полувреме лявата греда спаси Янко Георгиев, същото се случи и сега, отново след изстрел на Таилсон.

В 59-ата минута Джон Емануел допусна груба грешка при изнасянето на топката, а Айуб Абу подаде към Фонтейн, който не успя да се разпише в опразнената врата.

В 63-тата Фонтейн стреля неточно от фал. Десет по-късно Бауренски изпрати кълбото право в ръцете на противниковия вратар.

В оставащото време до края на двубоя Спартак потърси изравнително попадение, но такова не падна и в крайна сметка резултатът се запази непроменен.

Стартови състави:

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валантайн Озорнвафор, 30. Матео Стаматов, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 28. Стоян Стоичков, 17. Николас Фонтейн, 33. Галин Иванов, 9. Бертран Фурие;

Спартак (Варна): 1. Педро Виктор, 20. Деян Лозев, 44. Ангел Грънчов, 5. Димо Кръстев, 2. Борис Иванов, 6. Джон Емануел, 88. Дамян Йорданов, 10. Жота Лопеш, 29. Таилсон, 21. Шанде, 9. Цветелин Чунчуков.

