Гренландия търси диалог със САЩ

Снимка: Пиксабей

Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че иска да възстанови комуникацията със САЩ след изявленията на американския президент Доналд Тръмп за намерението му да постави датската автономна територия под американски флаг, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

"Ситуацията не е такава, че САЩ могат да завладеят Гренландия. Това не е така. Не трябва да изпадаме в паника. Трябва да възстановим доброто сътрудничество, което имахме“, заяви Нилсен на пресконференция в столицата на Гренландия - Нук.

По-рано гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп САЩ да поемат контрол над Гренландия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!