Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

кадър: БНТ

Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3:2 след продължения в поредния интересен сблъсък от 1/16-финалите на Световното първенство. Мачът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-ата минута африканците водеха с 2:0 след голове на Хабиб Диара (25’) и Исмаила Сар (51’) и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромелу Лукаку (86’) и Юри Тилеманс (89’). Последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите от дузпа.

Белгийците ще срещнат на 1/8-финалите тима на САЩ, който надви Босна и Херцеговина с 2:0, като двубоят пак ще е в Сиатъл от 03:00 часа българско време сутринта на 7 юли, предаде Sportal.bg.

Своята роля, макар и в негативен план, изигра вратарят на Сенегал Мори Диау, който преди девет години беше привлечен у нас от Локомотив (Пловдив). Стражът сгреши за попадението за 2:2 с неразчетено излизане, което в крайна сметка прати срещата в продължения.

Белгийците стигнаха дотук след само една победа, но пък успяха да спечелят групата си, в която бяха още Египет, Иран и Нова Зеландия. Също след един успех африканците пък бяха сред щастливите трети тимове, след като останаха зад Франция и Норвегия в своята група, изпреварваки единствено Ирак.

И двата отбора започнаха активно и открито. Леандро Тросар нанесе първия точен изстрел в 9-ата минута.

В 13-тата късметът спаси Белгия от попадение на Исмаила Сар, който уцели страничната греда, след като Тибо Куртоа изби топката на пътя на тялото му.

Последва силен период на сенегалците и в 25-ата минута Сар удари втора греда, но този път имаше добавка, при която Хабиб Диара опъна мрежата за 1:0 за своите.

Веднага след попадението се стигна до комична ситуация, при която няколко зрители едновременно нахлуха на терена и принудиха стюардите да ги гонят по игрището.

Белгийците най-накрая погледнаха към вратата на съперника и опитах да го притиснат. Изненадващо обаче левият бек Максим де Кайпер беше най-близо до изравнителния гол преди почивката с далечен удар, който беше отразен от вратаря.

Противно на очакваното, второто полувреме започна с изявено предимство на африканците, които набързо създадоха няколко положения. В 51-вата те даже удвоиха аванса си след попадения на Исмаила Сар.

И това обаче не породи адекватен отговор от "червените дяволи", които с нищо не застрашаваха вратата на сенегалците. Дори се стигна дотам, че в един момент капитанът Юри Тилеманс се сдърпа с Тросар, без да подозират какъв обрат им предстои да сътворят.

Чак в 77-ата минута стана интересно пред вратата на Сенегал след шут на Доди Лукебакио, но той не намери целта.

В 85-ата Куртоа спаси трети гол в мрежата си след изстрел на Садио Мане. Секунди по-късно в ответната акция Лукаку вкара за Белгия.

Това вече нахъса белгийците и три минути по-късно те дори успяха да изравнят чрез Тилеманс.

Така се стигна до продължения. В първото от тях възродените белгийци бяха по-активни. Второто обаче започна с предимство на "Лъвовете от Теранга" и в 108-ата Ибрахим Мбайе за малко да реализира. В 117-ата обаче шансът беше на страната на сенегалците, тъй като тогава Лукебакио уцели напречната греда на Мори Диау.

При тази атака белгийците претендираха за дузпа за нарушение срещу Тилеманс от страна на Ламин Камара. От ВАР привикаха главния съдия сам да види ситуацията на повторение и той се съгласи, че това е наказателен удар. Потърпевшият халф на Астън Вила я реализира с перфектен удар - 3:2 за Белгия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!