Грешките при отпускане на лекарства по НЗОК намаляха с над 98 процента

Пиксабей

С въвеждането на системата за автоматично отчитане на изпълнените рецепти от аптеките, която беше пусната в експлоатация в началото на 2026 г. и онлайн контрола при предписване, грешките при отпускането на лекарства, финансирани частично или напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), намаляха с внушителните над 98%. Това обяви Георги Недев, ръководител "Здравноосигурителни системи" в Информационно обслужване, по време на конференцията Български фармацевтични дни 2026 г., която се проведе в Боровец, предаде БНР. Преди дигитализацията експертите на районните здравноосигурителни каси регистрираха средно на месец по над 22 000 грешки при отпускане на лекарствата, докато след реформата те са под 2%.

"С въвеждането на контролите в реално време и системата за автоматично отчитане се елиминира напълно административната тежест и премахна риска от финансови санкции за аптеките поради технически грешки", каза Георги Недев. По думите му постигнатите впечатляващи резултати са благодарение на успешното сътрудничество между Информационно обслужване, НЗОК, Министерството на здравеопазването, Българския фармацевтичен съюз, Българския лекарски съюз и софтуерните компании, предоставящи специализиран здравен софтуер.

Процесът по отчитане вече се извършва директно чрез интеграцията между софтуера на аптеките, Националната здравноинформационна система (НЗИС) и базата данни на НЗОК. Когато фармацевтът сканира и отпусне лекарството, системата автоматично проверява и потвърждава трансакцията в рамките на милисекунди. Продажбата се регистрира автоматично като извършена и одобрена за плащане от НЗОК, без да е необходим последващ отчет. Преди електронизацията служителите в аптеките трябваше да генерират и изпращат близо 5 000 отчета всеки месец, които след това се обработваха и проверяваха ръчно от инспекторите на РЗОК, което водеше до множество спорове с фармацевтите, процедури по обжалване и арбитраж.

Значително подобрение има и при предписването на рецепти. Благодарение на превантивния контрол в реално време, грешните предписания се установяват още при изписването на лекарствата, което спестява значително време и разходи както за аптеките, така и за пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекаря за корекции на рецепти. Към момента с новата система работят над 2400 аптеки в цялата страна, като всеки месец се обработват над 3.4 млн. отпускания на лекарства.

Редактор "Екип на Петел",

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