Грета Тунберг: Държаха ме в килия, гъмжаща от дървеници, нямах достатъчно вода и храна

Шведската екологична активистка Грета Тунберг е била принудена да държи израелски знамена, докато е била снимана в ареста след задържането ѝ по време на кораб с помощи за Газа, според шведска дипломатическа кореспонденция, видяна от The Guardian, предаде Yeni Şafak, цитирани от Фокус.



В имейл, изпратен от шведското външно министерство до лица, близки до Тунберг, се казва, че служител на шведското посолство, който се е срещнал с активистката в затвора, е съобщил, че тя е описала "сурово отношение“ и недостатъчен достъп до храна и вода.



"Друга задържана е казала пред друго посолство, че са я видели как я принуждават да държи знамена, докато са били правени снимки. Тя се е чудила дали са били разпространени нейни снимки“, е заявил служител на шведското министерство, според кореспонденцията.



Тунберг, която беше сред 437 активисти, парламентаристи и адвокати, задържани след като Израел атакува флотилията "Глобал Сумуд“, опитваща се да достави хуманитарна помощ в Газа, коментира пред шведски власти, че е била държана в килия, гъмжаща от дървеници, и че не е имала достатъчно вода и храна.



"Посолството успя да се срещне с Грета“, се казва в имейла. "Тя съобщи за дехидратация. Не е получила достатъчно количество вода и храна. Тя също така заяви, че е получила обриви, за които подозира, че са причинени от дървеници. Тя говори за грубо отношение и каза, че е седяла дълго време върху твърди повърхности.“



Други участници във флотилията потвърдиха твърденията за малтретиране. Турският активист Ерсин Челик заяви пред Анадолу, че израелските сили "са влачели малката Грета за косата, били са я и са я принуждавали да целуне израелското знаме“, а италианският журналист Лоренцо Д'Агостино съобщи, че тя е била "увита в израелското знаме и е парадирала като трофей“.



Коалицията "Флотилия на свободата“ - мрежа от международни граждански организации, е организирала множество опити от 2010 г. насам да пробие блокадата на Газа и да подчертае хуманитарната криза. Израелските военноморски сили атакуваха и превзеха кораби на Глобалната флотилия Сумуд в четвъртък и задържаха над 470 активисти от над 50 държави.



Флотилията се е опитвала да достави хуманитарна помощ в Газа и да оспори блокадата на анклава от страна на Израел. Адвокати от неправителствената организация "Адала“ заявиха, че на задържаните е била отказана храна, вода и незабавен законен достъп, в нарушение на основните им права.



Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир определи активистите като "терористи“ по време на посещение в пристанището на Ашдод в четвъртък вечерта, където беше заснет да стои пред задържаните участници.

