Григор Димитров: Краят се вижда

Снимка: Булфото

Григор Димитров разказа за трудния период след поредицата от контузии, направи равносметка на кариерата си, отбеляза завръщането на ключови хора в екипа му и призна, че краят на кариерата му в професионалния тенис наближава.

„Най-големият ми съперник в момента е Григор Димитров“, намекна той за проблемите си с психиката и физиката в интервю за bTV.

Димитров обясни, че мечтае да прекарва повече време в България, но дългогодишната му кариера в чужбина е повлияла на връзката му с родната страна.

„Не искам да бъда запомнен само с тениса... Усещам, че хората не ме приемат напълно като един от тях“, призна той.

След последните физически проблеми тенисистът направи и сериозна лична равносметка за кариерата си и бъдещето. „Нашият спорт е изключително брутален... Знам, че съм по-близо до края, отколкото до началото. Но има и други неща в живота и ги очаквам с нетърпение“, каза Димитров.

Българинът се готви за участие на турнира на трева в Майорка, като призна, че тревната настилка остава една от любимите му. „Тревата винаги ми е харесвала“, каза той.

По отношение на „уайлд кард“ за „Уимбълдън“ Димитров бе лаконичен: „Не зависи от мен, но не се и надявам. Ако стане – чудесно“, отбелязва БНР.

Най-силните му думи обаче дойдоха, когато стана въпрос за бъдещето му: „Виждам края. Не казвам, че не го виждам. Просто все още е в далечината.“

Той призна, че трудните периоди са му помогнали да разбере по-добре хората около себе. „Приятелите ми много намаляха... но това е добре. Всичко е по-ясно“, сподели Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

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