Григор Димитров: Много ми е трудно! Отне ми няколко седмици да осъзная какво ми се е случило и бе тъжно

Кадър Ютуб

Първата ракета на България Григор Димитров се готви за началото на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс. До момента през сезона обаче хасковлията не се представя на познатото си високо ниво, а това буди сериозно притеснение у феновете му. Гришо все пак не губи надежда, че съвсем скоро ще успее да възвърне формата си и ще продължи да радва привържениците, предаде Актуално.

Преди старта на Мастърс-а в Индиън Уелс Димитров говори пред руския YouTube канал „Больше“. Гришо коментира тежката контузия, която го извади от игра за дълго време, целите пред него, както и бъдещето му на корта.

„Опитвам се да намеря пътя обратно, няма да лъжа, много е трудно. Винаги се опитвам да намеря положителната страна на всяка ситуация. Даже когато се сблъсквам с неприятни неща като моята травма. Отне ми няколко седмици да осъзная какво ми се е случило и бе тъжно. Но пък ми даде нови предизвикателства, с каквито не се бях сблъсквал в кариерата си“.

„Отидох няколко пъти на ваканция, а никога не съм почивал толкова в живота си. Можех да бъда себе си и това ме промени отвътре в положителен план – сега живея с различни цели, възприятия и опит. Просто ще се опитвам да правя каквото мога. И да поддържам тялото си. Всичко идва на приливи и отливи. Човек трябва да се опитва да живее с лекота“, заяви Григор Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!