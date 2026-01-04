Григор Димитров: Надявам се, че този път ще мога да изиграя цял сезон

кадър: youtube

Григор Димитров научи името на съперника си за първия кръг на турнира в Бризбейн. Най-добрият ни тенисист ще се изправи срещу квалификанта от Испания Пабло Кареньо Буста.Димитров води с 4-3 в преките мачове помежду им, като последният им датира от 2021-а. Тогава на Australian Open нашият тенисист триумфира след отказване на испанеца в началото на втория сет, припомня Бтв спорт.

Ако победи Кареньо Буста, Димитров, който е двукратен шампион в Бризбeйн от 2017 и 2024 г., ще се изправи на осминафиналите срещу петия поставен Денис Шаповалов или белгийския квалификант Рафаел Колиньон.

"Надявам се, че този път ще мога да изиграя цял сезон. Това е основната ми цел: да се опазя от контузии и да остана здрав", каза българинът на пресконференция преди старта на турнира.

"Имах възможността да бъда у дома и да пътувам, но не за тенис. Бях на почивка четири пъти. Това време, далеч от корта, ми помогна да си дам сметка за много неща, които дори не съм осъзнавал, че харесвам или не харесвам. Сега разбирам себе си по-добре както от физическа, така и от психологическа гледна точка", добави Димитров.

