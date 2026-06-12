Григор Димитров: Никога не съм имал нормални условия в България за тенис

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В петък следобед Григор Димитров даде пресконференция с участието на Стефанос Циципас, срещу когото ще се изправи по-късно през деня на тенис събитието Postbank Tennis Gala, предаде БГНЕС.

Демонстративният двубой ще се проведе в "Арена 8888”, а преди него хасковлията благодари на колегата си за присъствието и обяви какво му предстои в обозримо бъдеще.

"Благодаря на Стефанос, че дойде и подкрепи фондацията ми с този мач, това винаги ми е било страст и винаги ме е движело напред. Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството, това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца", обяви Григор.

"Всяка година искам да правя такива мачове, те помагат на каузата ми и помагат на България. Ние със Стефанос сме от съседни държави и имаме много общи неща. Не беше трудно да се разберем, но иначе организацията е много сериозна и отнема много време, за да се съберем по отношение на графиците. Звездите се наредиха и успяхме да го осъществим", сподели хасковлията.

"Ще играя на Чалънджър в Дъблин, искам да играя възможно най-много на трева. Не е ясно дали ще получа "уайлд кард" на Уимбълдън, за мен по-важното е да остана позитивен и да натрупам нужните победи", допълни българинът.

"Важна е голямата картина, бих искал да направя традиция тези мачове. Не е задължително да е само с балкански тенисисти, но те със сигурност знаят как се прави. Важното е да сме близо до децата и да ги вдъхновяваме.

Аз бях много млад, когато пробих в тура, а тогава за мен беше много важно да прекарвам време с другите топ играчи. Искам да помогна на децата да усетят този близък контакт с тях, тези мачове са един от начините", обясни още първата ни ракета.

"По-важно е за мен да се подготвя физически, но е също толкова важно да обърна внимание на психологическата подготовка. Контузиите допринасят да се сринеш в ранглистата и това трябва да го приемеш, някои неща не можеш да контролираш", продължи Димитров.

"Никога не съм имал нормални условия в България за тенис и това важи също за Стефанос в неговата страна. За съжаление, не сме имали никога и продължаваме да нямаме инфраструктура с нормални кортове и фитнес. Жалкото е, че имаме доста традиции в този спорт и продължаваме да имаме добри играчи с младото поколение, което идва след мен", каза Гришо.

Редактор "Екип на Петел",

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