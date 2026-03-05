Григор Димитров и Терънс Атман играят трети сет на "Мастърс"-а в Индиън Уелс

снимка: Булфото

Григор Димитров играе тръден двубой на старта на силния турнир в Индиън Уелс.

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Терънс Атман в първия кръг на "Мастърс"-а.

Това е повторение на сблъсъка между двамата от миналата седмица в Акапулко, когато Атман елиминира топ тенисиста ни. През 2024-та в Рим пък Гришо постигна труден успех - това са предишните им два двубоя един срещу друг.

Димитров е двукратен четвъртфиналист в Индиън Уелс, но предвид всички обстоятелства с физическите му проблеми би било изумителен успех да повтори най-добрия си резултат в калифорнийската пустиня, предава Спортал.

За Атман пък това ще е дебют в основната схема на "Мастърс"-а в Индиън Уелс, а в първите кръгове на турнирите от най-високата категория на АТР е с 4 победи и 3 загуби.

ПЪРВИ СЕТ

Мачът започна отлично за Григор Димитров, който проби подаването на съперника си. Българинът обаче не успя да затвърди пробива и веднага допусна французинът да се върне в играта за 1:1.

Гришо можеше бързо да си върне преднината при второто подаване на Атман, когато имаше три точки за пробив при 0:40, но съперникът му показа здрави нерви и се измъкна от трудната ситуация, за да поведе с 2:1.

Ключовият момент в сета дойде в седмия гейм, в който Димитров отново вдигна нивото и успя за втори път да пробие подаването на противника си и да поведе с 4:3. Този път обаче той не допусна грешката от началото и затвърди пробива си за 5:3, а накрая успя и да затвори сета с 6:4 в своя полза.

ВТОРИ СЕТ

Вторият сет започна равностойно и вървеше гейм за гейм. Атман този път пръв нанесе своя удар и проби подаването на Григор за 4:2. Радостта му обаче бе кратка, тъй като още в следващия гейм Димитров върна пробива за 4:3, след което спечели и своето подаване за 4:4.

Първият важен момент в сета бе в десетия гейм, когато французинът имаше сетпойнт при сервис на хасковлията, но Гришо се измъкна от трудната ситуация и спаси точката за пробив, след което спечели и гейма, за да докара нещата до 5:5.

Последва най-вълнуващият гейм в мача, продължил над 10 минути. Той бе изпълнен с драма, като българинът имаше цели седем точки за пробив, но Атман със сетни сили успя да оцелее и да спечели гейма, за да поведе с 6:5.

В следващия гейм Григор показа колебания и позволи на Атман да пробие подаването му и по този начин да спечели сета със 7:5.

