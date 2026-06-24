Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нова победа

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Единственият българин в тенис елита Григор Димитров изигра втори пореден качествен мач в Майорка и се класира на 1/4-финалите, след като елиминира изненадата на турнира от Йордания Абдула Шелбайх с 6:2, 6:4 за 95 минути игра.

За първи път през сезона Гришо достигна до такава фаза на турнир от АТР (категорията в Балеарските острови е АТР 250), като отправи позитивни знаци към феновете си по отношение на завръщане към най-добрата си форма и ранкинг.

Това е първи 1/4-финал за най-добрия ни тенисист от Монте Карло 2025 година и общо 96-и в кариерата, пише Спортал.бг.

Димитров ще се изправи срещу Алехандро Давидович Фокина на 1/4-финалите в Майорка, като това е същински "финал преди финала", защото със сигурност победителят от този дуел ще е и фаворит номер 1 за трофея.

Българинът спечели убедително първия сет срещу Шелбайх, който изненадващо отстрани специалиста на трева и поставен под номер 6 в схемата Корентен Муте в първия кръг. Вторият сет се оказа изключително равностоен и оспорван, но топ ракетата ни успя да го спечели с фамозен туинър на мачбола си.

ПЪРВИ СЕТ

Григор стартира със светкавично спечелен сервис гейм за 1 минута - 1:0. Два добри ретура му осигуриха достигане до равенство 30-30 малко по-късно, но пък след това Шелбайх пласира два поредни невърнати начални удара. Следващият сервис-гейм на българина се разви проблематично, защото за нула време изостана с 0-40 след собствени грешки и неубедителни подавания. Все пак, Гришо показа уменията си от основната линия и ги неутрализира, но фантастичен форхенд по диагонала на йорданеца му осигури четвърти брейк-бол. Продължително разиграване от дъното на корта завърши с грешка на Шелбайх, а след това два поредни невърнати сервиса свършиха работа на Гришо за 2:1.

Поразяващ форхенд-уинър и грешка на противника позволиха на Димитров да дръпне с 0-30 в следващия гейм, а той веднага след това надигра йорданеца с бомбен бекхенд по правата за троен брейк-бол. Двойна грешка на Шелбайх направи пробива факт - 3:1. Гришо свърши необходимото и пласира няколко добри сервиса, за да затвърди предимството си и да поведе с 4:1.

Шелбайх спечели подаването си за 4:2, а след това с помощта на някои неравности по корта дори доведе следващия гейм до дюс. Димитров обаче с поразяващ форхенд от дъното на корта се доближи максимално до успеха в първия сет - 5:2. Йорданецът пък поиска медицински таймаут за масаж на горната част на дясното си бедро. Той получи и превръзка, след което сервира за оставане в сета с нови топки, но веднага си пролича, че накуцва и не се чувства комфортно. Шелбайх реагира бясно на своя грешка за 15-30, а не след дълго Гришо стигна до два сетбола на посрещане. Българинът се възползва от втория си шанс и спечели първия сет с 6:2 за 39 минути игра.

ВТОРИ СЕТ

Григор набързо взе първия си сервис-гейм от втория сет, а всъщност голямата новина беше, че Шелбайх всъщност реши да продължи, независимо от негативните емоции и език на тялото в края на предишната част. Българинът обаче направи три непредизвикани грешки и не можа дори да застраши пробив - 1:1.

Димитров все пак нямаше никакви проблеми и продължи да сервира прекрасно за 2:1. Българинът пласира красив подсечен бекхенд за 15-30 в следващия гейм, но пък йорданецът контрира с поредната си в мача успешна къса топка. Фантастичен ретур на Григор го изведе до 30-40, но пък Шелбайх се справи със сервис-мрежа. Двойна грешка на йорданеца означаваше нов брейк-бол, но грешка на Гришо от дъното на корта изпари и него. Страхотно разиграване беше завършено от Димитров с излизане на мрежата и инстинктивно отразена топка в тялото му, но и този шанс не беше оползотворен от него за пробив. Грешка от форхенд на Шелбайх означаваше четвърти брейк-бол, но отново от лявата половина на корта той изпълни страхотен левичарски сервис и се измъкна за пореден път. Стигна се до пети шанс за пробив след разиграване от основната линия, но пак йорданецът пласира чудесен начален удар. В крайна сметка нова къса топка и още един хубав сервис донесоха равенство 2:2 на Шелбайх.

Гришо сбърка два бекхенда за 0-30, но пък спечели фантастично разиграване с елегантно изпълнение край мрежата. Неуспешно излизане напред след сервис обаче го застави да брани брейк-бол, но той в подходящ момент направи страхотна комбинация начален удар - форхенд. Мина се през още едно равенство, след което Гришо взе нужните точки за 3:2.

Димитров стигна до дюс в следващия гейм, а след още едно равенство Шелбайх прати бекхенд в аут и се получи шанс за пробив на българина. Йорданецът го отрази с мощен сервис по правата, а малко по-късно две грешки от бекхенд на топ ракетата ни доведе до 3:3. Григор все пак не се обезкуражи от пропуснатите възможности и без да загуби точка набързо поведе с 4:3.

След три страхотни разигравания в следващия гейм българинът дръпна с 15-30, а грешка от бекхенд на съперника му доведе до шанс за пробив - общо седми досега във втория сет. Най-после се стигна до щастлив край за бившия световен номер 3, след като йорданецът прати воле край мрежата в аут - 5:3. Григор не започна оптимално следващото си подаване, защото изостана с 0-30, а подсечен бекхенд в мрежата означаваше двоен брейк-бол за противника. Първият беше отразен с мощен форхенд-уинър, а вторият с успешно излизане на мрежата. Прав удар в аут на българина донесе нов шанс за пробив на съперника му и с грешка от бекхенд се случи точно това - 5:4 и рибрейк.



Григор дръпна с 0-30 в следващия гейм, а с фантастичен форхенд-уинър от дъното на корта след хубаво разиграване му осигури двоен мачбол на посрещане. От втория опит с фамозен туинър Димитров провокира грешка на противника и узакони класирането си на 1/4-финалите - 6:2, 6:4 за 95 минути.

Григор Димитров участва в основната схема в Майорка с “уайлд кард”, която организаторите му предоставиха. Също със специална покана първата ни ракета ще играе и на третия за годината турнир от Големия шлем - “Уимбълдън”.

Редактор "Екип на Петел",

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