Григор Димитров е на седмото небе от щастие

Григор Димитров завърши сезона така, както го започна. С отказване заради контузия. Става дума за травма на рамото. Тя идва веднага след завръщането на Гришо след 4 месечно прекъсване заради разкъсване на гръден мускул.



В града на любовта пък не пропуснаха да попитат Григор за последното му увлечение Ейса Гонсалес.



"Без съмнение това е един от най-важните елементи за завръщането ми. Имахме прекрасно лято, бяхме толкова дълго заедно. Подкрепяхме се един друг. Това е по-важно от случващото се тук. Тези неща са до време, другото е за цял живот", пише Телеграф.

