Григор Димитров и Циципас правят шоу в София

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Григор Димитров и Стефанос Циципас излязоха на корта за едно незабравимо тенис изживяване

Най-добрият български тенесист Григор Димитров посреща Стефанос Циципас благотворителен, демонстративен мач в полза на деца и млади таланти.Част от приходите ще са дарени на Фондация „Григор Димитров

Това е втори тъкъв мач, след като през 2024 г.на Григор гостува Новак Джокович.

Ефектно светлинно шоу и спортна атмосфера ще направят Postbank Tennis Gala едно от най-паметните международни спортни събития за годината, комбинира тенис на най-високо ниво с впечатляваща сценична концепция и незабравима атмосфера.

Редактор "Екип на Петел",

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