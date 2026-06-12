Григор Димитров и Циципас правят шоу в София
Булфото
Григор Димитров и Стефанос Циципас излязоха на корта за едно незабравимо тенис изживяване
Най-добрият български тенесист Григор Димитров посреща Стефанос Циципас благотворителен, демонстративен мач в полза на деца и млади таланти.Част от приходите ще са дарени на Фондация „Григор Димитров
Това е втори тъкъв мач, след като през 2024 г.на Григор гостува Новак Джокович.
Ефектно светлинно шоу и спортна атмосфера ще направят Postbank Tennis Gala едно от най-паметните международни спортни събития за годината, комбинира тенис на най-високо ниво с впечатляваща сценична концепция и незабравима атмосфера.
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