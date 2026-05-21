Григор Димитров има много важна задача на предстоящия "Уимбълдън"

снимка: Булфото

Григор Димитров няма да вземе участие в основната схема на Ролан Гарос тази година, като по този начин за първи път от 16 години няма да е част от турнира.

Първата ни ракета е в серия от седем поредни загуби, като падна до №170 в света, но сега предстои много важен момент от кампанията – сезонът на трева.

Там надеждите са, че българинът ще може да върне увереността си, а и да натрупа повече мачове и да навлезе в състезателен ритъм.

Има го обаче и притеснението, че ако не стигне поне до 1/8-финал на Уимбълдън, няма да защити 200 точки от общо 355 в актива си. А това ще доведе със сигурност до изпадане от топ 200, предава Тенис кафе.

Така първата задача на бившия №3 е да защити актива си. Именно на „свещената трева“ започнаха проблемите на Димитров, след като играеше брилянтен тенис и водеше с 2-0 сета на Яник Синер, преди да се контузи и да пропусне почти целия сезон след това.

С оглед на добрите резултати на Григор в Лондон през годините, не е изключено организаторите да са склонни да му предоставят „уайлд кард“, но това зависи от много фактори.

До момента сезонът не се развива добре за Димитров.

Последната му победа датира от началото на март. Тогава той надделя над Теренс Атман в първи кръг в Индиън Уелс (6-4, 5-7, 6-4), след което претърпя поражение от Карлос Алкарас.

Григор има и още една победа – от началото на сезона в Бризбън.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!